В Башкирии пропавшую девочку нашли без сознания на замерзшем водохранилище
УФА, 11 янв — РИА Новости.
Пропавшую во время прогулки у Павловского водохранилища в Башкирии пятнадцатилетнюю девочку нашли с признаками переохлаждения и без сознания посреди замерзшего водоема, спасатели передали ее медикам, сообщил
начальник госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов.
Школьница приехала с отцом из Уфы
на отдых в один из туристических комплексов в Караидельском районе на берегу Павловского водохранилища. Утром девочка отправилась на прогулку, но к обеду не вернулась. После безуспешных попыток связаться с дочерью и самостоятельных поисков отец обратился за помощью в экстренные службы, рассказал Первов в своем Telegram-канале.
"Спасатели Госкомитета РБ по ЧС с помощью судна на воздушной подушке оперативно обследовали прибрежную территорию и акваторию водохранилища. В течение получаса пропавшая девочка была найдена без сознания на середине водохранилища с признаками переохлаждения. Спасатели срочно эвакуировали ее на берег, согрев и оказав первую помощь, передали бригаде скорой помощи", — сообщил он.
Как выяснилось, девочка заблудилась и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу к комплексу. В результате переохлаждения она потеряла сознание, пояснил Первов.