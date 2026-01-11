В Башкирии пропавшую девочку нашли без сознания на замерзшем водохранилище

"Спасатели Госкомитета РБ по ЧС с помощью судна на воздушной подушке оперативно обследовали прибрежную территорию и акваторию водохранилища. В течение получаса пропавшая девочка была найдена без сознания на середине водохранилища с признаками переохлаждения. Спасатели срочно эвакуировали ее на берег, согрев и оказав первую помощь, передали бригаде скорой помощи", — сообщил он.