С главы "банды амазонок" и ее дочери взыскивают пять миллионов рублей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С главы "банды амазонок", убивавшей и грабившей граждан в 2000-х годах в Ростовской области, Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории принудительно взыскивают почти пять миллионов рублей ущерба от преступлений, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Банда орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники — сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей.

Члены банды грабили и убивали людей в Ростовской области , Ставрополье и Калмыкии . Установлено, что "банда амазонок" убила десять человек, в том числе начальника отделения отряда милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их детей. В сентябре 2013 года между лидерами банды и полицейскими завязалась перестрелка, в результате которой погиб Подкопаев и один полицейский.

Ростовский областной суд в феврале 2023 года назначил членам "банды амазонок" Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет 6 месяцев, Виктории Тарвердиевой — до 24 лет, Анастасии Синельник — до 23 лет колонии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.

Согласно материалам приставов, в 2018 и 2024 годах на главу банды завели 17 исполнительных производств о взыскании "материального ущерба по ГК РФ, причиненного физическим или юридическим лицам", ущерба от преступлений, процессуальных издержек в доход государства, а также иных взысканий имущественного характера. Всего же с Тарвердиевой взыскивается более четырех миллионов рублей, из которых почти 100 тысяч рублей — исполнительский сбор.

На дочь главы "банды амазонок" Викторию в 2024 году завели пять исполнительных производств. С нее взыскивается более 953 тысячи рублей "ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам".