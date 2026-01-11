Рейтинг@Mail.ru
С главы "банды амазонок" и ее дочери взыскивают пять миллионов рублей - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 11.01.2026 (обновлено: 09:26 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/banda-2067186722.html
С главы "банды амазонок" и ее дочери взыскивают пять миллионов рублей
С главы "банды амазонок" и ее дочери взыскивают пять миллионов рублей - РИА Новости, 11.01.2026
С главы "банды амазонок" и ее дочери взыскивают пять миллионов рублей
С главы "банды амазонок", убивавшей и грабившей граждан в 2000-х годах в Ростовской области, Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории принудительно взыскивают... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T02:44:00+03:00
2026-01-11T09:26:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
республика калмыкия
ростовский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151383/97/1513839708_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_e99b755f8920ffa3e824bafe91836e8e.jpg
https://ria.ru/20251225/vs-2064565359.html
https://ria.ru/20251211/pichushkin-2061433390.html
россия
ростовская область
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151383/97/1513839708_460:0:2097:1228_1920x0_80_0_0_14cbc38ddfa544492bd34132ce3338a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, республика калмыкия, ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростовская область, Республика Калмыкия, Ростовский областной суд
С главы "банды амазонок" и ее дочери взыскивают пять миллионов рублей

РИА Новости: с Инессы Тарвердиевой взыскивают пять миллионов рублей ущерба

© РИА Новости / Федор ЛаринИнесса Тарвердиева
Инесса Тарвердиева - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Федор Ларин
Инесса Тарвердиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С главы "банды амазонок", убивавшей и грабившей граждан в 2000-х годах в Ростовской области, Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории принудительно взыскивают почти пять миллионов рублей ущерба от преступлений, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Банда орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники — сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей.
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку"
25 декабря 2025, 12:47
Члены банды грабили и убивали людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. Установлено, что "банда амазонок" убила десять человек, в том числе начальника отделения отряда милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их детей. В сентябре 2013 года между лидерами банды и полицейскими завязалась перестрелка, в результате которой погиб Подкопаев и один полицейский.
Ростовский областной суд в феврале 2023 года назначил членам "банды амазонок" Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет 6 месяцев, Виктории Тарвердиевой — до 24 лет, Анастасии Синельник — до 23 лет колонии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.
Согласно материалам приставов, в 2018 и 2024 годах на главу банды завели 17 исполнительных производств о взыскании "материального ущерба по ГК РФ, причиненного физическим или юридическим лицам", ущерба от преступлений, процессуальных издержек в доход государства, а также иных взысканий имущественного характера. Всего же с Тарвердиевой взыскивается более четырех миллионов рублей, из которых почти 100 тысяч рублей — исполнительский сбор.
На дочь главы "банды амазонок" Викторию в 2024 году завели пять исполнительных производств. С нее взыскивается более 953 тысячи рублей "ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам".
В общей сложности женщины должны более 4,9 миллиона рублей.
Подсудимый Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд отклонил жалобу "битцевского маньяка" Пичушкина
11 декабря 2025, 16:38
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьРеспублика КалмыкияРостовский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала