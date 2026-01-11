Рейтинг@Mail.ru
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/avstralija-2067252953.html
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 11.01.2026
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса
Более 300 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии, стихия может бушевать еще в течение нескольких недель,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:47:00+03:00
2026-01-11T17:47:00+03:00
в мире
виктория (австралия)
австралия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067252671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b56dc78787b070498c543c5096739f64.jpg
https://ria.ru/20260110/pozhar-2067155293.html
виктория (австралия)
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067252671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f2fcf9af3eafd4008c6de32c877ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктория (австралия), австралия, сша
В мире, Виктория (Австралия), Австралия, США
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса

Более 300 тысяч гектаров леса сгорело в Австралии из-за аномальной жары

© REUTERS / AAP/Michael CurrieПожар из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии
Пожар из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© REUTERS / AAP/Michael Currie
Пожар из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 300 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии, стихия может бушевать еще в течение нескольких недель, сообщает издание Guardian.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в австралийском штате Виктория уже погиб один человек, сотни людей остались без крыши над головой. Федеральное правительство Австралии и правительство штата Виктория совместно выделили финансовую помощь в размере 19,5 миллиона австралийских долларов (около 13 миллионов долларов США) для помощи пострадавшим.
"В результате лесных пожаров по всей Виктории было уничтожено по меньшей мере 119 строений, сгорело более 300 тысяч гектаров лесных массивов, штат продолжает бороться с пожарами, которые могут бушевать еще несколько недель", - пишет Guardian.
По информации центра управления штата Виктория, которую приводит издание, днем в субботу ​​по всему штату было зафиксировано 67 непотушенных пожаров, 10 из которых продолжали бесконтрольно распространяться.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
СМИ узнали, в чем признался владелец бара в Швейцарии, где произошел пожар
10 января, 19:14
 
В миреВиктория (Австралия)АвстралияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала