https://ria.ru/20260111/avstralija-2067252953.html
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 11.01.2026
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса
Более 300 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии, стихия может бушевать еще в течение нескольких недель,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:47:00+03:00
2026-01-11T17:47:00+03:00
2026-01-11T17:47:00+03:00
в мире
виктория (австралия)
австралия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067252671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b56dc78787b070498c543c5096739f64.jpg
https://ria.ru/20260110/pozhar-2067155293.html
виктория (австралия)
австралия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067252671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f2fcf9af3eafd4008c6de32c877ec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктория (австралия), австралия, сша
В мире, Виктория (Австралия), Австралия, США
В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса
Более 300 тысяч гектаров леса сгорело в Австралии из-за аномальной жары
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Более 300 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии, стихия может бушевать еще в течение нескольких недель, сообщает издание Guardian
.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в австралийском штате Виктория
уже погиб один человек, сотни людей остались без крыши над головой. Федеральное правительство Австралии
и правительство штата Виктория совместно выделили финансовую помощь в размере 19,5 миллиона австралийских долларов (около 13 миллионов долларов США
) для помощи пострадавшим.
"В результате лесных пожаров по всей Виктории было уничтожено по меньшей мере 119 строений, сгорело более 300 тысяч гектаров лесных массивов, штат продолжает бороться с пожарами, которые могут бушевать еще несколько недель", - пишет Guardian.
По информации центра управления штата Виктория, которую приводит издание, днем в субботу по всему штату было зафиксировано 67 непотушенных пожаров, 10 из которых продолжали бесконтрольно распространяться.