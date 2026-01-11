https://ria.ru/20260111/aviareysy-2067250750.html
Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за непогоды в Москве
Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за непогоды в Москве
Ливневый снег в Москве в ночь на понедельник может внести коррективы в работу воздушного транспорта, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 11.01.2026
