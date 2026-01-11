Рейтинг@Mail.ru
Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за непогоды в Москве
17:21 11.01.2026 (обновлено: 18:13 11.01.2026)
Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за непогоды в Москве
Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за непогоды в Москве
Ливневый снег в Москве в ночь на понедельник может внести коррективы в работу воздушного транспорта, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 11.01.2026
общество, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, погода, снегопад в москве
Общество, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Туризм-Важное, Новости - Туризм, Погода, Снегопад в Москве, Уборка снега и льда в городах России
Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за непогоды в Москве

Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за нового снегопада в Москве

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ливневый снег в Москве в ночь на понедельник может внести коррективы в работу воздушного транспорта, сообщили в Росавиации.
"С 21:00 до 8:00 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", — говорится в сообщении.
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
Вчера, 13:46
Изменения могут быть связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов специальной жидкостью против образования льда.
"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы работают в усиленном режиме", — добавили в Росавиации.
Пассажирам рекомендуют по возможности пользоваться другими маршрутами и не сдавать личные вещи в багаж без необходимости.
Занесенные снегом автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Москву идет новый циклон
Вчера, 17:29
 
