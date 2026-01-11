Объявившего голодовку армянского оппозиционера перевели в карцер

ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Объявившего в пятницу в Армении голодовку оппозиционера Нарека Самсоняна перевели в карцер следственного изолятора из-за отсутствия соответствующей камеры, сообщил его адвокат Рубен Меликян.
"Объявившего голодовку политзаключенного Нарека Самсоняна перевели в карцер, так как в уголовно-исполнительном учреждении нет другой камеры, предназначенной для объявивших голодовку", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Два армянских оппозиционера, Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного канала на YouTube, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна.
В пятницу суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца.
Ранее Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью на принадлежащем им канале бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.
