Фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию, рассказал Алиханов - РИА Новости, 11.01.2026
08:05 11.01.2026
Фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию, рассказал Алиханов
Фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию, рассказал Алиханов - РИА Новости, 11.01.2026
Фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию, рассказал Алиханов
Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции,... РИА Новости, 11.01.2026
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Новости
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию, рассказал Алиханов

Алиханов: фармкомпании направляют усилия на выпуск и сырья, и готовой продукции

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Наши производители направляют свои усилия не только на разработку и производство готовой продукции, но и на разработку и организацию производства сырья, ингредиентов и средств для производства", - сказал министр.
Алиханов добавил, что зарубежные оригинальные лекарственные препараты, регистрируемые на территории России, как правило находятся под патентной защитой. Также, по его словам, за январь-сентябрь 2025 года был зарегистрирован 21 лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производившийся на территории страны.
Алиханов рассказал о росте продаж лекарств в России
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
