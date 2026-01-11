Фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию, рассказал Алиханов

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Наши производители направляют свои усилия не только на разработку и производство готовой продукции, но и на разработку и организацию производства сырья, ингредиентов и средств для производства", - сказал министр.