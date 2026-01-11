Рейтинг@Mail.ru
Африка бросила вызов Трампу, осудив захват Мадуро, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2026
17:21 11.01.2026
Африка бросила вызов Трампу, осудив захват Мадуро, пишут СМИ
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Африка бросила вызов президенту США Дональду Трампу своим единством в осуждении захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, считает издание Politico.
"Несмотря на предостережение президента США о необходимости того, чтобы он оставался довольным - предупреждение, сопровождаемое издевательскими намеками на возможные будущие рейду на Кубу, Колумбию и Мексику - один континент выделился своей готовностью бросить ему вызов... Прямота и единство Африки касательно (захвата - ред.) Мадуро ярко контрастирует с более разрозненным ответом Латинской Америки, как и в основном уклончивыми ответами из Европы", - говорится в публикации.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
4 января, 03:57
Издание указывает на то, что захват Мадуро "широко осудили" как и отдельные африканские государства, так и крупные региональные организации, в том числе Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканский союз. Как отмечает Politico, африканские лидеры "не пляшут под ту же дудку, что и осмотрительные европейцы".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
6 января, 11:34
 
В миреСШАВенесуэлаАфрикаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресPoliticoАфриканский союзООНУдары США по Венесуэле
 
 
