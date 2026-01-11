Рейтинг@Mail.ru
Ространснадзор мониторит задержку доставки багажа на рейсе Москва – Дубай - РИА Новости, 11.01.2026
20:02 11.01.2026
Ространснадзор мониторит задержку доставки багажа на рейсе Москва – Дубай
Ространснадзор мониторит ситуацию с задержкой доставки багажа на рейсе Москва – Дубай авиакомпании "Ютэйр", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 11.01.2026
москва, дубай, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ютэйр
Ространснадзор мониторит задержку доставки багажа на рейсе Москва – Дубай

© Flickr / Alex Polezhaev Самолет авиакомпании "ЮТэйр"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ространснадзор мониторит ситуацию с задержкой доставки багажа на рейсе Москва – Дубай авиакомпании "Ютэйр", говорится в сообщении ведомства.
"МТУ Ространснадзора по УФО инициировало мониторинг в связи с публикациями в средствах массовой информации о задержке доставки багажа пассажиров рейса МоскваДубай авиакомпании "Ютэйр", - говорится в сообщении.
В Ространснадзоре добавили, что в рамках мониторинга специалисты выясняют фактические обстоятельства произошедшего, проводят правовую оценку сложившейся ситуации, а также проверяют соблюдение прав пассажиров в соответствии с действующим законодательством.
"При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты соответствующие меры инспекторского реагирования. Ространснадзор держит ситуацию на особом контроле", — заключили в ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
