Ространснадзор мониторит задержку доставки багажа на рейсе Москва – Дубай
Ространснадзор мониторит ситуацию с задержкой доставки багажа на рейсе Москва – Дубай авиакомпании "Ютэйр", говорится в сообщении ведомства.
2026-01-11T20:02:00+03:00
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ространснадзор мониторит ситуацию с задержкой доставки багажа на рейсе Москва – Дубай авиакомпании "Ютэйр", говорится в сообщении ведомства.
"МТУ Ространснадзора
по УФО инициировало мониторинг в связи с публикациями в средствах массовой информации о задержке доставки багажа пассажиров рейса Москва
– Дубай
авиакомпании "Ютэйр
", - говорится в сообщении.
В Ространснадзоре добавили, что в рамках мониторинга специалисты выясняют фактические обстоятельства произошедшего, проводят правовую оценку сложившейся ситуации, а также проверяют соблюдение прав пассажиров в соответствии с действующим законодательством.
"При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты соответствующие меры инспекторского реагирования. Ространснадзор держит ситуацию на особом контроле", — заключили в ведомстве.