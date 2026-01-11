Ространснадзор мониторит задержку доставки багажа на рейсе Москва – Дубай

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ространснадзор мониторит ситуацию с задержкой доставки багажа на рейсе Москва – Дубай авиакомпании "Ютэйр", говорится в сообщении ведомства.

"МТУ Ространснадзора по УФО инициировало мониторинг в связи с публикациями в средствах массовой информации о задержке доставки багажа пассажиров рейса Москва Дубай авиакомпании " Ютэйр ", - говорится в сообщении.

В Ространснадзоре добавили, что в рамках мониторинга специалисты выясняют фактические обстоятельства произошедшего, проводят правовую оценку сложившейся ситуации, а также проверяют соблюдение прав пассажиров в соответствии с действующим законодательством.