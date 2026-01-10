https://ria.ru/20260110/zona-2067103675.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T12:11:00+03:00
2026-01-10T12:11:00+03:00
2026-01-10T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий "Днепра"