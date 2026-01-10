https://ria.ru/20260110/zemletryasenie-2067072190.html
У Вануату произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:53:00+03:00
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает геологическая служба США (USGS).
По данным службы, землетрясение произошло в 02.19 мск в 98 километрах к западу от населенного пункта Сола с населением 1,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.