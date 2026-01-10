Рейтинг@Mail.ru
03:53 10.01.2026
У Вануату произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.01.2026
2026
© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 10.01.2026
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает геологическая служба США (USGS).
По данным службы, землетрясение произошло в 02.19 мск в 98 километрах к западу от населенного пункта Сола с населением 1,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
