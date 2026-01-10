https://ria.ru/20260110/zemletrjasenie-2067149414.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у северных берегов Индонезии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.01.2026
У северных берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7