Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
10:26 10.01.2026 (обновлено: 13:42 10.01.2026)
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко за недостаточную подготовку города к авиаударам.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко за недостаточную подготовку города к авиаударам.
"Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы", — пожаловался он.

Накануне Кличко порекомендовал жителям Киева покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
