Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко за недостаточную подготовку города к авиаударам. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:26:00+03:00
2026-01-10T10:26:00+03:00
2026-01-10T13:42:00+03:00
2026
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
Зеленский раскритиковал Кличко за плохую подготовку Киева к авиаударам