"Точно утверждать нельзя". Какую загадку оставил библейский царь Давид

Археологи раскапывают могилу одного из "первых филистимлян" в Ашкелоне, Израиль

© Фото : Melissa Aja, Leon Levy Expedition to Ashkelon Археологи раскапывают могилу одного из "первых филистимлян" в Ашкелоне, Израиль

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти царя Давида. О нем написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, но один вопрос по-прежнему не дает историкам спокойно спать: существовал ли знаменитый правитель древности на самом деле. Есть аргументы за и против — но, кажется, ученые наконец приблизились к ответу.

"Все, что знаем, поместится в обувную коробку"

Царь Давид — ключевая фигура для всех авраамических религий. Для иудеев — мудрый правитель, для мусульман — пророк. Христиане же видят в нем земного предка Иисуса.

При этом в Библии монарх изображен весьма противоречивой личностью. С одной стороны, он объединяет постоянно враждующие племена Израиля и Иудеи. С другой — сознательно обрекает на смерть своего лучшего военачальника, чтобы завладеть его женой.

Правда, археологов подробности личной жизни волнуют куда меньше, чем факт возникновения почти три тысячи лет назад единого еврейского государства.

Во-первых, все библейские книги были составлены спустя 500 лет после смерти легендарного царя — приблизительно в VI-V веках до нашей эры. В современных же Давиду источниках о нем нет ни слова. И это весьма странно для столь значимой фигуры. Во-вторых, артефактов, доказывающих реальность существования правителя, почти нет.

"Все, чем мы располагаем относительно этого периода, легко поместится в коробку для обуви", — иронизировал археолог из Тель-Авивского университета Юваль Гадот.

Раскопки в долине Тимна на юге Израиля

Именно поэтому научное сообщество довольно долго придерживалось точки зрения, которую лаконично выразил британский библеист Филип Дэвис: "Давид так же историчен, как и король Артур".

Явный признак богатства

Дело сдвинулось с мертвой точки в 1993-м, когда команда под руководством израильского археолога Авраама Бирана обнаружила в городе Тель-Дан стелу с надписью о "царе из дома Давида" и "царстве Израиль".

Пару лет назад специалисты определились с ее датировкой — IX век до нашей эры. Иными словами, изваяли стелу спустя всего несколько десятилетий после кончины легендарного царя.

Кроме того, в долине Тимна на границе с Иорданией нашли множество шахт, где в XI-X веках добывали медь. Возможно, именно экспорт металла в соседний Египет, Хеттское царство и даже в Грецию стал экономической основой и залогом процветания Давидова царства.

Доказательством того, что библейское государство в то время действительно благоденствовало, служит находка 2020-го. Во время очередных раскопок в Тимне из культурного слоя X столетия извлекли кусок пурпурной ткани возрастом около трех тысяч лет.

"Великолепный оттенок, краска почти не полиняла, — делился впечатлениями руководитель экспедиции Наама Суккеник. — Выяснилось, что краситель — из раковин морских улиток. Добывали его с большим трудом. Значит, ткань стоила очень-очень дорого. Думаю, мы увидели бы как раз такой пурпур, заглянув в гардероб Давида".

Любопытно, что на территории долины в древности располагалось Эдомское царство. Именно после его завоевания Давид снискал славу могущественного и богатого правителя.

"Прекрасный образец"

Разумеется, кусок драгоценной материи и заброшенные медные копи — еще не доказательство, что библейский Давид правил гигантской империей. А ведь в Писании сказано, что его владения простирались от Красного до Средиземного моря.

Три года назад профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель решил разобраться в этом непростом вопросе. И суммировал данные многолетних раскопок на территории пяти городов-спутников Иерусалима: Хирбет-Кейафы, Бейт-Шемеша, Телль-эн-Насбеха, Хирбет-эд-Даввары и Лахиша.

Ткань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле

Оказалось, у всех населенных пунктов одинаковая планировка. В центре располагалась крепость; к ней примыкали жилые дома; по периметру — казематы, двойные стены с камерами внутри. В момент осады там укрывались воины.

"Это прекрасный образец древнего урбанизма с четко повторяющейся концепцией", — подчеркнул исследователь.

Множество протоханаанских и ханаанских надписей на административных постройках указывали на развитую систему коммуникации. А это, по мнению Гарфинкеля, — явный признак вертикали власти и сильной государственности.

Кроме того, ученый выяснил, что все города были воздвигнуты приблизительно в одно и то же время — в 1000 году до нашей эры. Из этого археолог сделал вывод, что они и составляли легендарное царство Давидово.

Ненаучный спор

Вполне ожидаемо, что подобная "сенсация" вызвала в научных кругах бурную дискуссию. Профессор Университета Бар-Илан Арен Мейр негодовал: налицо явное "упрощение и невнимание к деталям".

Кроме того, продолжал он, находки в Хирбет-Кейафе, Бейт-Шемеше и других городах датируются совершенно разными историческими периодами.

"Но я и не утверждал что-либо с точностью, — оправдывался Гарфинкель. — Существует библейский сюжет, и мы хотим понять, есть у него исторический след или нет". Такой след есть — Иерусалим и прилегающие к нему населенные пункты. Они связаны единой сетью дорог и общей инфраструктурой.

Геррит ван Хонтхорст. "Царь Давид, играющий на арфе". 1622 год

А то, что найденные артефакты принадлежат к разным историческим эпохам, объясняется особенностью местного градостроительства.

Большинство древних крепостей представляют собой "тели" — искусственно возникшие холмы. Иными словами, новый город возводили прямо на руинах старого. Как результат, культурные слои со временем смешивались и отделить один от другого трудно.