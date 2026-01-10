Рейтинг@Mail.ru
"Точно утверждать нельзя". Какую загадку оставил библейский царь Давид
Религия
 
08:00 10.01.2026
"Точно утверждать нельзя". Какую загадку оставил библейский царь Давид
"Точно утверждать нельзя". Какую загадку оставил библейский царь Давид
Православные отмечают день памяти царя Давида. О нем написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, но один вопрос по-прежнему не дает историкам спокойно спать
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти царя Давида. О нем написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, но один вопрос по-прежнему не дает историкам спокойно спать: существовал ли знаменитый правитель древности на самом деле. Есть аргументы за и против — но, кажется, ученые наконец приблизились к ответу.

"Все, что знаем, поместится в обувную коробку"

Царь Давид — ключевая фигура для всех авраамических религий. Для иудеев — мудрый правитель, для мусульман — пророк. Христиане же видят в нем земного предка Иисуса.
При этом в Библии монарх изображен весьма противоречивой личностью. С одной стороны, он объединяет постоянно враждующие племена Израиля и Иудеи. С другой — сознательно обрекает на смерть своего лучшего военачальника, чтобы завладеть его женой.
CC BY-SA 2.5 / José-Manuel Benito Álvarez / Педро Берругете, "Давид", XV в.
Педро Берругете, Давид, XV в. - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY-SA 2.5 / José-Manuel Benito Álvarez /
Педро Берругете, "Давид", XV в.
Правда, археологов подробности личной жизни волнуют куда меньше, чем факт возникновения почти три тысячи лет назад единого еврейского государства.
Во-первых, все библейские книги были составлены спустя 500 лет после смерти легендарного царя — приблизительно в VI-V веках до нашей эры. В современных же Давиду источниках о нем нет ни слова. И это весьма странно для столь значимой фигуры. Во-вторых, артефактов, доказывающих реальность существования правителя, почти нет.
"Все, чем мы располагаем относительно этого периода, легко поместится в коробку для обуви", — иронизировал археолог из Тель-Авивского университета Юваль Гадот.
© Фото : предоставлено Управлением древностей ИзраиляРаскопки в долине Тимна на юге Израиля
Раскопки в долине Тимна на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : предоставлено Управлением древностей Израиля
Раскопки в долине Тимна на юге Израиля
Именно поэтому научное сообщество довольно долго придерживалось точки зрения, которую лаконично выразил британский библеист Филип Дэвис: "Давид так же историчен, как и король Артур".

Явный признак богатства

Дело сдвинулось с мертвой точки в 1993-м, когда команда под руководством израильского археолога Авраама Бирана обнаружила в городе Тель-Дан стелу с надписью о "царе из дома Давида" и "царстве Израиль".
Пару лет назад специалисты определились с ее датировкой — IX век до нашей эры. Иными словами, изваяли стелу спустя всего несколько десятилетий после кончины легендарного царя.
CC0 / Gary Todd / Обломок стелы из Тель-Дана
Стела из Тель-Дан - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC0 / Gary Todd /
Обломок стелы из Тель-Дана
Кроме того, в долине Тимна на границе с Иорданией нашли множество шахт, где в XI-X веках добывали медь. Возможно, именно экспорт металла в соседний Египет, Хеттское царство и даже в Грецию стал экономической основой и залогом процветания Давидова царства.
Доказательством того, что библейское государство в то время действительно благоденствовало, служит находка 2020-го. Во время очередных раскопок в Тимне из культурного слоя X столетия извлекли кусок пурпурной ткани возрастом около трех тысяч лет.
"Великолепный оттенок, краска почти не полиняла, — делился впечатлениями руководитель экспедиции Наама Суккеник. — Выяснилось, что краситель — из раковин морских улиток. Добывали его с большим трудом. Значит, ткань стоила очень-очень дорого. Думаю, мы увидели бы как раз такой пурпур, заглянув в гардероб Давида".
CC BY-SA 3.0 / / Map of the United Kingdom of Israel, around the time of David and Saul (11th century B.C. Vassal states and defeated kingdoms in red.)Различные интерпретации того, что Библия говорит о размерах Израильского царства времен Давида и Соломона
Различные интерпретации того, что Библия говорит о размерах Израильского царства времен Давида и Соломона - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY-SA 3.0 / / Map of the United Kingdom of Israel, around the time of David and Saul (11th century B.C. Vassal states and defeated kingdoms in red.)
Различные интерпретации того, что Библия говорит о размерах Израильского царства времен Давида и Соломона
Любопытно, что на территории долины в древности располагалось Эдомское царство. Именно после его завоевания Давид снискал славу могущественного и богатого правителя.

"Прекрасный образец"

Разумеется, кусок драгоценной материи и заброшенные медные копи — еще не доказательство, что библейский Давид правил гигантской империей. А ведь в Писании сказано, что его владения простирались от Красного до Средиземного моря.
Три года назад профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель решил разобраться в этом непростом вопросе. И суммировал данные многолетних раскопок на территории пяти городов-спутников Иерусалима: Хирбет-Кейафы, Бейт-Шемеша, Телль-эн-Насбеха, Хирбет-эд-Даввары и Лахиша.
© Фото : Clara Amit, courtesy of the Israel Antiquities AuthorityТкань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле
Ткань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Clara Amit, courtesy of the Israel Antiquities Authority
Ткань, найденная в медной шахте в окрестностях Тимны в Израиле
Оказалось, у всех населенных пунктов одинаковая планировка. В центре располагалась крепость; к ней примыкали жилые дома; по периметру — казематы, двойные стены с камерами внутри. В момент осады там укрывались воины.
"Это прекрасный образец древнего урбанизма с четко повторяющейся концепцией", — подчеркнул исследователь.
Множество протоханаанских и ханаанских надписей на административных постройках указывали на развитую систему коммуникации. А это, по мнению Гарфинкеля, — явный признак вертикали власти и сильной государственности.
Кроме того, ученый выяснил, что все города были воздвигнуты приблизительно в одно и то же время — в 1000 году до нашей эры. Из этого археолог сделал вывод, что они и составляли легендарное царство Давидово.
© РИА Новости / М. Юрченко | Перейти в медиабанкХрам Соломона в руинах
Храм Соломона в руинах - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / М. Юрченко
Перейти в медиабанк
Храм Соломона в руинах

Ненаучный спор

Вполне ожидаемо, что подобная "сенсация" вызвала в научных кругах бурную дискуссию. Профессор Университета Бар-Илан Арен Мейр негодовал: налицо явное "упрощение и невнимание к деталям".
Кроме того, продолжал он, находки в Хирбет-Кейафе, Бейт-Шемеше и других городах датируются совершенно разными историческими периодами.
"Но я и не утверждал что-либо с точностью, — оправдывался Гарфинкель. — Существует библейский сюжет, и мы хотим понять, есть у него исторический след или нет". Такой след есть — Иерусалим и прилегающие к нему населенные пункты. Они связаны единой сетью дорог и общей инфраструктурой.
© Фото : Public DomainГеррит ван Хонтхорст. "Царь Давид, играющий на арфе". 1622 год
Геррит ван Хонтхорст. Царь Давид, играющий на арфе. 1622 год - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Public Domain
Геррит ван Хонтхорст. "Царь Давид, играющий на арфе". 1622 год
А то, что найденные артефакты принадлежат к разным историческим эпохам, объясняется особенностью местного градостроительства.
Большинство древних крепостей представляют собой "тели" — искусственно возникшие холмы. Иными словами, новый город возводили прямо на руинах старого. Как результат, культурные слои со временем смешивались и отделить один от другого трудно.
Что же касается "скромных" размеров сверхдержавы Давида, то в Библии они могут быть сильно преувеличены. Да это и не так уж важно — о масштабах пусть спорят максималисты и минималисты, но никак не ученые.
