В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 10.01.2026
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 10.01.2026
