В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Перебои со светом и водой начались в ряде районов Днепропетровска после взрывов, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.

« "В ряде районов Днепропетровска наблюдаются перебои со светом", — говорится в сообщении.

Также, по данным телеканала, возникли перебои с водоснабжением.

Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в Кривом Роге.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина

СМИ писали о серии взрывов в Киеве Львове . По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко , в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.