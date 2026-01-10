В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Перебои со светом и водой начались в ряде районов Днепропетровска после взрывов, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
«
"В ряде районов Днепропетровска наблюдаются перебои со светом", — говорится в сообщении.
Также, по данным телеканала, возникли перебои с водоснабжением.
Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в Кривом Роге.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
В Одессе прогремел взрыв
9 января, 17:43