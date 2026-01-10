Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:26 10.01.2026 (обновлено: 04:27 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/vzryv-2067068407.html
В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой
В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой - РИА Новости, 10.01.2026
В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой
Перебои со светом и водой начались в ряде районов Днепропетровска после взрывов, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T02:26:00+03:00
2026-01-10T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047678907_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_ccd69ff69e1f8b600391c1a4613a6c00.jpg
https://ria.ru/20260110/nato-2067068022.html
https://ria.ru/20260110/oreshnik-2067066954.html
https://ria.ru/20260109/vzryv-2067026398.html
днепропетровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047678907_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5c6c6dcaccb393929e1faaa2b1781c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом и водой

В ряде районов Днепропетровска после взрывов возникли перебои со светом и водой

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Перебои со светом и водой начались в ряде районов Днепропетровска после взрывов, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
«
"В ряде районов Днепропетровска наблюдаются перебои со светом", — говорится в сообщении.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
НАТО предупредили о последствиях удара "Орешником"
Вчера, 02:18
Также, по данным телеканала, возникли перебои с водоснабжением.
Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в Кривом Роге.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Практически невозможно": удар "Орешником" вызвал изумление в США
Вчера, 01:48
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Одессе прогремел взрыв
9 января, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала