Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров

"В результате прошедших снегопадов в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ снежный покров за последние сутки подрос с 31 до 37 сантиметров. На Балчуге высота сугробов составляет 39 сантиметров, Тушино - 38 сантиметров", - рассказал Тишковец.