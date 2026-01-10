Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве в субботу достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате прошедших снегопадов в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ снежный покров за последние сутки подрос с 31 до 37 сантиметров. На Балчуге высота сугробов составляет 39 сантиметров, Тушино - 38 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Подмосковье впервые с начала этой зимой выросли полуметровые сугробы. На местном "полюсе" холода - в Черустях - высота снежного покрова составляет 51 сантиметр.
"Много снега в Михайловском - 43 сантиметра, Серпухове - 40 сантиметров, Павловском Посаде - 39 сантиметров, Наро-Фоминске - 37 сантиметров, Волоколамске и Подмосковной - 36 сантиметров, Клину - 32 сантиметра. Прирост снежного покрова прекратится", - добавил синоптик.
