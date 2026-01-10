Рейтинг@Mail.ru
Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров - РИА Новости, 10.01.2026
09:59 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/vysota-2067090681.html
Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров - РИА Новости, 10.01.2026
Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве в субботу достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T09:59:00+03:00
2026-01-10T09:59:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
серпухов
евгений тишковец
погода
москва, московская область (подмосковье), серпухов, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Евгений Тишковец, Погода
Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве после сильного снегопада достигла 39 см

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве в субботу достигла 39 сантиметров, в Подмосковье выросли полуметровые сугробы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В результате прошедших снегопадов в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ снежный покров за последние сутки подрос с 31 до 37 сантиметров. На Балчуге высота сугробов составляет 39 сантиметров, Тушино - 38 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Подмосковье впервые с начала этой зимой выросли полуметровые сугробы. На местном "полюсе" холода - в Черустях - высота снежного покрова составляет 51 сантиметр.
"Много снега в Михайловском - 43 сантиметра, Серпухове - 40 сантиметров, Павловском Посаде - 39 сантиметров, Наро-Фоминске - 37 сантиметров, Волоколамске и Подмосковной - 36 сантиметров, Клину - 32 сантиметра. Прирост снежного покрова прекратится", - добавил синоптик.
