Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, передает телерадиовещатель Yle.
"Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу сегодня", —говорится в сообщении.
Соглашение запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Оно было подписано 3 декабря 1997 года и вступило в силу 1 марта 1999-го. К документу присоединились 163 страны.
Финляндия одновременно с Польшей и странами Прибалтики подняла вопрос о выходе из конвенции в ноябре 2024 года. Президент Александр Стубб мотивировал это некими "угрозами" со стороны России. При этом он заверил, что при денонсации соглашения Хельсинки не будут использовать противопехотные мины в мирное время.
Как отмечал посол России Павел Кузнецов, Москве "ни тепло ни холодно" от выхода Финляндии из соглашения. По его словам, такое решение создает риски только для жителей республики, поскольку финские военные будут минировать территорию собственной страны.