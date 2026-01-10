Рейтинг@Mail.ru
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 10.01.2026 (обновлено: 14:40 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/vyhod-2067101815.html
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 10.01.2026
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, передает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T12:02:00+03:00
2026-01-10T14:40:00+03:00
в мире
финляндия
россия
польша
павел кузнецов
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2066996607.html
https://ria.ru/20260110/politik-2067085775.html
финляндия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, польша, павел кузнецов, оон, нато
В мире, Финляндия, Россия, Польша, Павел Кузнецов, ООН, НАТО
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, передает телерадиовещатель Yle.
"Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу сегодня", —говорится в сообщении.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
9 января, 13:46

Соглашение запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Оно было подписано 3 декабря 1997 года и вступило в силу 1 марта 1999-го. К документу присоединились 163 страны.

Финляндия одновременно с Польшей и странами Прибалтики подняла вопрос о выходе из конвенции в ноябре 2024 года. Президент Александр Стубб мотивировал это некими "угрозами" со стороны России. При этом он заверил, что при денонсации соглашения Хельсинки не будут использовать противопехотные мины в мирное время.
Как отмечал посол России Павел Кузнецов, Москве "ни тепло ни холодно" от выхода Финляндии из соглашения. По его словам, такое решение создает риски только для жителей республики, поскольку финские военные будут минировать территорию собственной страны.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Финляндии поддержали призыв Мелони начать диалог с Россией
Вчера, 08:55
 
В миреФинляндияРоссияПольшаПавел КузнецовООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала