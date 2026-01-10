Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В ВСУ существует четкое разделение на тех, кто сам не воюет и "воспитывает" личный состав подразделений, и тех, кто используется как "пушечное мясо", рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В ВСУ существует четкое разделение на так называемый "костяк" подразделения и "пушечное мясо". "Костяк" - это наиболее идейные и опытные. Это, в первую очередь, командный состав, сержанты, зачастую БПЛАшники", - отметил собеседник агентства.

По его словам, они не ходят на позиции, их основная задача - "воспитывать" личный состав.