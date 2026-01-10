Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/vsu-2067169010.html
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо - РИА Новости, 10.01.2026
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо
В ВСУ существует четкое разделение на тех, кто сам не воюет и "воспитывает" личный состав подразделений, и тех, кто используется как "пушечное мясо", рассказали РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:35:00+03:00
2026-01-10T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо

РИА Новости: в ВСУ существует четкое разделение на костяк и пушечное мясо

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В ВСУ существует четкое разделение на тех, кто сам не воюет и "воспитывает" личный состав подразделений, и тех, кто используется как "пушечное мясо", рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
ВСУ существует четкое разделение на так называемый "костяк" подразделения и "пушечное мясо". "Костяк" - это наиболее идейные и опытные. Это, в первую очередь, командный состав, сержанты, зачастую БПЛАшники", - отметил собеседник агентства.
По его словам, они не ходят на позиции, их основная задача - "воспитывать" личный состав.
Такая система полностью подавляет в человеке волю и способность принимать какие-либо решения, делая из него инструмент и расходный материал, добавил он.
