Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо - РИА Новости, 10.01.2026
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо
В ВСУ существует четкое разделение на тех, кто сам не воюет и "воспитывает" личный состав подразделений, и тех, кто используется как "пушечное мясо", рассказали РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В ВСУ существует четкое разделение на тех, кто сам не воюет и "воспитывает" личный состав подразделений, и тех, кто используется как "пушечное мясо", рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В ВСУ
существует четкое разделение на так называемый "костяк" подразделения и "пушечное мясо". "Костяк" - это наиболее идейные и опытные. Это, в первую очередь, командный состав, сержанты, зачастую БПЛАшники", - отметил собеседник агентства.
По его словам, они не ходят на позиции, их основная задача - "воспитывать" личный состав.
Такая система полностью подавляет в человеке волю и способность принимать какие-либо решения, делая из него инструмент и расходный материал, добавил он.