Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/vsu-2067168095.html
Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики
Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики - РИА Новости, 10.01.2026
Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, а командование игнорирует их запросы об эвакуации, рассказали РИА Новости в российских РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:19:00+03:00
2026-01-10T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260110/vsu-2067167427.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики

РИА Новости: в 225-м полку ВСУ игнорируют запросы на эвакуацию своих штурмовиков

© Фото : 72 ОМБрСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, а командование игнорирует их запросы об эвакуации, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Вот, что происходит с мобилизованными на передовой: пропажа военнослужащих после отказа идти в "мясной штурм", в большинстве случаев мобилизованных отправляют в один конец без возможности ротации, запросы на эвакуацию целенаправленно игнорируются", - отметил собеседник агентства.
Самостоятельно оставившим позиции по причине ранения военнослужащим не оказывается медицинская помощь, добавил он.
По его словам, все это касается исключительно новичков и принудительно мобилизованных.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала