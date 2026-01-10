https://ria.ru/20260110/vsu-2067168095.html
Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, а командование игнорирует их запросы об эвакуации, рассказали РИА Новости в российских РИА Новости, 10.01.2026
РИА Новости: в 225-м полку ВСУ игнорируют запросы на эвакуацию своих штурмовиков
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, а командование игнорирует их запросы об эвакуации, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Вот, что происходит с мобилизованными на передовой: пропажа военнослужащих после отказа идти в "мясной штурм", в большинстве случаев мобилизованных отправляют в один конец без возможности ротации, запросы на эвакуацию целенаправленно игнорируются", - отметил собеседник агентства.
Самостоятельно оставившим позиции по причине ранения военнослужащим не оказывается медицинская помощь, добавил он.
По его словам, все это касается исключительно новичков и принудительно мобилизованных.