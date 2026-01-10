Боевики ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, сообщили силовики

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ пропадают после отказа идти на штурм, а командование игнорирует их запросы об эвакуации, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Вот, что происходит с мобилизованными на передовой: пропажа военнослужащих после отказа идти в "мясной штурм", в большинстве случаев мобилизованных отправляют в один конец без возможности ротации, запросы на эвакуацию целенаправленно игнорируются", - отметил собеседник агентства.

Самостоятельно оставившим позиции по причине ранения военнослужащим не оказывается медицинская помощь, добавил он.