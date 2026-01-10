Рейтинг@Mail.ru
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/vsu-2067167909.html
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем - РИА Новости, 10.01.2026
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем
Попавшим в 225-й штурмовой полк ВСУ украинским военным разрешают ходить в душ и туалет только под конвоем, рассказали РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:15:00+03:00
2026-01-10T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20251211/vsu-2061534207.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем

РИА Новости: Попавшие в 225 штурмовой полк ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Попавшим в 225-й штурмовой полк ВСУ украинским военным разрешают ходить в душ и туалет только под конвоем, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Приемы пищи, душ и туалет - только под конвоем", - отметил собеседник агентства.
Помимо этого, командование полка ограничивает общение военнослужащих с родственниками, отнимает телефоны и военные билеты, добавил он.
"Отдельно стоит отметить наличие так называемых ям и "деревьев правды" (к которым привязывают и избивают украинских военных - ред.) даже в учебных центрах", - сказал собеседник агентства.
Ранее он рассказал РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах.
Ярина Мруць - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
11 декабря 2025, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала