Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Попавшим в 225-й штурмовой полк ВСУ украинским военным разрешают ходить в душ и туалет только под конвоем, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Приемы пищи, душ и туалет - только под конвоем", - отметил собеседник агентства.

Помимо этого, командование полка ограничивает общение военнослужащих с родственниками, отнимает телефоны и военные билеты, добавил он.

"Отдельно стоит отметить наличие так называемых ям и "деревьев правды" (к которым привязывают и избивают украинских военных - ред.) даже в учебных центрах", - сказал собеседник агентства.