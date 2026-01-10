https://ria.ru/20260110/vsu-2067167909.html
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем
специальная военная операция на украине
украина
Новобранцы в 225-м полку ВСУ ходят в душ и туалет под конвоем
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Попавшим в 225-й штурмовой полк ВСУ украинским военным разрешают ходить в душ и туалет только под конвоем, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Приемы пищи, душ и туалет - только под конвоем", - отметил собеседник агентства.
Помимо этого, командование полка ограничивает общение военнослужащих с родственниками, отнимает телефоны и военные билеты, добавил он.
"Отдельно стоит отметить наличие так называемых ям и "деревьев правды" (к которым привязывают и избивают украинских военных - ред.) даже в учебных центрах", - сказал собеседник агентства.
Ранее он рассказал РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ
стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах.