Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку - РИА Новости, 10.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 10.01.2026
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку - РИА Новости, 10.01.2026
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку
Штурмовики 225-го полка ВСУ используют похищенных украинских солдат в качестве приманки и для выявления огневых точек, родственники украинских военных требуют... РИА Новости, 10.01.2026
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку

РИА Новости: ВСУ используют похищенных солдат для выявления огневых точек

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ используют похищенных украинских солдат в качестве приманки и для выявления огневых точек, родственники украинских военных требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее рассказал РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах.
«
"Для каких целей они это делают? Ответ прост — похищенных используют в качестве приманки в штурмовых действиях и для выявления огневых точек", - отметил представитель силовых структур.
По его словам, командование полка держит в страхе свой личный состав.
"Родственники похищенных требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Штурмовики ВСУ начали похищать боевиков смежных подразделений
9 января, 21:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
