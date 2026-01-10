https://ria.ru/20260110/vsu-2067167427.html
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ используют похищенных украинских солдат в качестве приманки и для выявления огневых точек, родственники украинских военных требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее рассказал РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ
стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах.
«
"Для каких целей они это делают? Ответ прост — похищенных используют в качестве приманки в штурмовых действиях и для выявления огневых точек", - отметил представитель силовых структур.
По его словам, командование полка держит в страхе свой личный состав.
"Родственники похищенных требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева", - добавил он.