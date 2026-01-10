https://ria.ru/20260110/vsu-2067143958.html
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате детонации дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2026
белгородская область
белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при детонации дрона ВСУ