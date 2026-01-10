Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 10.01.2026
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ - РИА Новости, 10.01.2026
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате детонации дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от дрона ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при детонации дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали от удара вражеского дрона. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия", - написал Гладков на платформе Max.
Уточняется, что двоих мужчин бойцы "Орлана" и самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, у одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, после оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода.
"Второму мужчине, получившему осколочные ранения ног, продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице", - заключил губернатор.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
