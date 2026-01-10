Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на станцию техобслуживания в Макеевке
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 10.01.2026
ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на станцию техобслуживания в Макеевке
© Фото : 72 ОМБрСолдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
МАКЕЕВКА (ДНР), 10 янв - РИА Новости. Украинские военные применили ударный БПЛА при атаке по станции технического обслуживания в Макеевке в ДНР, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России.
"Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки в Червоноградейском районе Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины <…>. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно ударные БПЛА самолетного типа, которые будут изъяты и направлены установленным порядком для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", – сказал сотрудник СК РФ.
Он добавил, что в результате атаки был поврежден объект гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили.
Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщали об атаке ударным БПЛА со стороны ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
