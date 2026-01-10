ВСУ применили ударный БПЛА при атаке на станцию техобслуживания в Макеевке

МАКЕЕВКА (ДНР), 10 янв - РИА Новости. Украинские военные применили ударный БПЛА при атаке по станции технического обслуживания в Макеевке в ДНР, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России.

Он добавил, что в результате атаки был поврежден объект гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили.