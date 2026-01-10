Рейтинг@Mail.ru
Боевики двух бригад ВСУ не выполняют приказы командования
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 10.01.2026 (обновлено: 08:22 10.01.2026)
Боевики двух бригад ВСУ не выполняют приказы командования
Боевики двух бригад ВСУ не выполняют приказы командования - РИА Новости, 10.01.2026
Боевики двух бригад ВСУ не выполняют приказы командования
Военные 158-й и 119-й бригад украинской армии отказываются выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации, сообщили РИА... РИА Новости, 10.01.2026
Боевики двух бригад ВСУ не выполняют приказы командования

РИА Новости: военные 158-й и 119-й бригад ВСУ не выполняют приказы командования

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Военные 158-й и 119-й бригад украинской армии отказываются выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Часть подразделений ВСУ начали терять боевую устойчивость. В районе Андреевки военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады открыто не выполняют приказы командования", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
ВСУ держат дезертиров в ямах
Вчера, 06:30
Похожая ситуация, по его словам, наблюдается в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны украинских войск.
В конце декабря силовики сообщили, что противник потерял боевую группу 158-й бригады при попытке перебросить силы в направлении Кондратовки в Сумской области. А в начале января российские бойцы уничтожили две штурмовые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в районе Грабовского.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
