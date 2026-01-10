Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла около 1245 военнослужащих, следует из данных Минобороны России.

Как заявил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Валентин Первухин, общевойсковые подразделения и войска беспилотных систем уничтожили за сутки до 430 украинских боевиков.

В свою очередь, офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил, что в их зоне ответственности противник потерял более 240 военных.

По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, за минувшие сутки бойцы ликвидировали до 180 военнослужащих ВСУ

В зоне ответственности подразделений "Юга" потери украинских войск составили более 175 человек, отметил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Бойцы "Севера", в том числе войска беспилотных систем, уничтожили более 160 боевиков ВСУ, уточнил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.

Руководитель пресс-центра подразделений "Днепр" Роман Кодрян, со своей стороны, заявил, что группировка ликвидировала до 60 военных ВСУ.