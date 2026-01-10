Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки
05:02 10.01.2026 (обновлено: 14:54 10.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия за сутки потеряла около 1245 военнослужащих, следует из данных Минобороны России. РИА Новости, 10.01.2026
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
украина
безопасность
украина
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, украина, безопасность
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки

ВСУ потеряли за сутки порядка 1245 военнослужащих

Украинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла около 1245 военнослужащих, следует из данных Минобороны России.
Как заявил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Валентин Первухин, общевойсковые подразделения и войска беспилотных систем уничтожили за сутки до 430 украинских боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Украинский пленный рассказал, как дезертиры сбегали из учебного центра ВСУ
9 января, 07:23
В свою очередь, офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил, что в их зоне ответственности противник потерял более 240 военных.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, за минувшие сутки бойцы ликвидировали до 180 военнослужащих ВСУ.
В зоне ответственности подразделений "Юга" потери украинских войск составили более 175 человек, отметил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Штурмовики ВСУ начали похищать боевиков смежных подразделений
9 января, 21:49
Бойцы "Севера", в том числе войска беспилотных систем, уничтожили более 160 боевиков ВСУ, уточнил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.
Руководитель пресс-центра подразделений "Днепр" Роман Кодрян, со своей стороны, заявил, что группировка ликвидировала до 60 военных ВСУ.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается по мере наступления российских сил, поэтому киевские власти должны принять решение и начать договариваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
