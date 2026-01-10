https://ria.ru/20260110/vsu-2067075137.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия за сутки потеряла около 1245 военнослужащих, следует из данных Минобороны России. РИА Новости, 10.01.2026
ВСУ потеряли за сутки порядка 1245 военнослужащих
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла около 1245 военнослужащих, следует из данных Минобороны России.
Как заявил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Валентин Первухин, общевойсковые подразделения и войска беспилотных систем уничтожили за сутки до 430 украинских боевиков.
В свою очередь, офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил, что в их зоне ответственности противник потерял более 240 военных.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, за минувшие сутки бойцы ликвидировали до 180 военнослужащих ВСУ
В зоне ответственности подразделений "Юга" потери украинских войск составили более 175 человек, отметил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Бойцы "Севера", в том числе войска беспилотных систем, уничтожили более 160 боевиков ВСУ, уточнил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.
Руководитель пресс-центра подразделений "Днепр" Роман Кодрян, со своей стороны, заявил, что группировка ликвидировала до 60 военных ВСУ.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, пространство для свободы принятия решений Украиной
сокращается по мере наступления российских сил, поэтому киевские власти должны принять решение и начать договариваться.