Украинский боевик признался в изнасиловании и четырех убийствах на Донбассе
03:44 10.01.2026
Украинский боевик признался в изнасиловании и четырех убийствах на Донбассе
Украинский боевик признался в изнасиловании и четырех убийствах на Донбассе

Мирошник: военный ВСУ признался в изнасиловании и четырех убийствах на Донбассе

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские военные взяли в январе на донецком направлении в плен украинского боевика, который признался, что еще в 2017 году в ходе "АТО" (так называемой антитеррористической операции) участвовал в изнасиловании и убийствах мирных жителей Донбасса, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он также предоставил РИА Новости эксклюзивное видео с показаниями боевика.
"Попал в плен в январе, на донецком направлении. Признался в изнасиловании и четырех убийствах, совершенных в период "АТО" в 2017 году. И приказах командования "обнулять" (убивать - ред.) украинских гражданских в населенных пунктах возле линии боевого соприкосновения", - рассказал Мирошник РИА Новости.
Он особо обратил внимание, что жертвами боевиков стали граждане Украины, которых киевский режим якобы пытался "защищать".
"Это очень важная история в контексте разбирательства по геноциду в российском суде и рассмотрения вопроса об организации геноцида Украиной в Донбассе в Международном суде ООН. Это период "АТО", когда киевский режим отправил головорезов в Донбасс и закрывал глаза на все их преступления против населения, которое в 2014-ом году проголосовало за выход из состава Украины", - отметил Мирошник.
По его оценке, тогда в Донбассе был запущен конвейер убийств и насилия в отношении гражданского населения, которое, по мнению киевского руководства, неправильно отнеслось к госперевороту.
На видео боевик рассказывает, что он 1991 года рождения. В июле 2016 года был призван на военную службу, в качестве стрелка был зачислен в 36 отдельную бригаду морской пехоты, подписал контракт на три года. В этом качестве попал на Донбасс, в село Водяное.
"Мы совершили преступление с другом Максимом. Изнасиловали девушку лет 30... Мы ходили по селу - поесть, попить, ну, мародеры. Девушка выглядела: метр семьдесят, зеленый сарафан с черными вставками, русые волосы", - рассказал боевик на видео, предоставленном РИА Новости Мирошником.
Еще через два дня в этом же селе боевики расстреляли четырех мирных жителей.
"Две женщины и два пожилых деда. Совершили убийство четырех гражданских... Мы знали, что это гражданские, и все равно стреляли", - рассказал боевик.
На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.
