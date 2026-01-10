Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили в ДНР боевика ВСУ, не пожелавшего сдаться в плен - РИА Новости, 10.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 10.01.2026
ВС России уничтожили в ДНР боевика ВСУ, не пожелавшего сдаться в плен
Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты взяли в плен группу боевиков ВСУ во время штурма опорного пункта в ДНР, один из боевиков не пожелал... РИА Новости, 10.01.2026
ВС России уничтожили в ДНР боевика ВСУ, не пожелавшего сдаться в плен

Украинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты взяли в плен группу боевиков ВСУ во время штурма опорного пункта в ДНР, один из боевиков не пожелал сложить оружие, рассказал РИА Новости стрелок отряда "Шторм", действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Агроном".
По словам бойца, когда его штурмовая группа зашла в один из опорных пунктов противника, один из четверых военных ВСУ не захотел сдаваться и был уничтожен.
"Один из них был ранен в левое предплечье. Четвертый - мертв, (так как) сдаваться он не захотел", - сообщил "Агроном".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском
9 января, 05:46
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
