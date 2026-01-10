ВС России уничтожили в ДНР боевика ВСУ, не пожелавшего сдаться в плен

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты взяли в плен группу боевиков ВСУ во время штурма опорного пункта в ДНР, один из боевиков не пожелал сложить оружие, рассказал РИА Новости стрелок отряда "Шторм", действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Агроном".

"Один из них был ранен в левое предплечье. Четвертый - мертв, (так как) сдаваться он не захотел", - сообщил "Агроном".