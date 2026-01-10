Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Индии рассказало об опасности песчаных блох
08:34 10.01.2026
Посольство России в Индии рассказало об опасности песчаных блох
Посольство России в Индии рассказало об опасности песчаных блох - РИА Новости, 10.01.2026
Посольство России в Индии рассказало об опасности песчаных блох
индия, россия, гоа, наталья панфилова
Индия, Россия, Гоа, Наталья Панфилова
Посольство России в Индии рассказало об опасности песчаных блох

© РИА Новости / Мария Косарева Пляж Калангут на севере штата ГОА, Индия
Пляж Калангут на севере штата ГОА, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Собирающимся на пляжи Индии российским туристам не стоит забывать о использовании солнцезащитных средств, а также проявлять осторожность в связи возможностью нападения песчаных блох, рассказала РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
"Находясь на открытом воздухе, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом с высоким фактором защиты. При посещении джунглей рекомендуется использовать высокую обувь, а при посещении курортных районов, таких как Гоа или Керала, осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку также надо передвигаться в обуви и не лежать на нем", - сказала врач.
Песчаные блохи – это паразиты, которые обитают в песке и прибрежных окрестностях. Их основной ареал обитания – это южные широты и песчаные берега морей. В большинстве случаев песчаные блохи ведут себя как обычные паразиты – кусают и высасывают кровь, однако они могут вызвать ряд серьезных заболеваний, например тунгиоз.
Обезьяна в баке с водой во время жары в Индии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам
2 января, 12:10
 
Индия Россия Гоа Наталья Панфилова
 
 
