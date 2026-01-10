Посольство России в Индии рассказало об опасности песчаных блох

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Собирающимся на пляжи Индии российским туристам не стоит забывать о использовании солнцезащитных средств, а также проявлять осторожность в связи возможностью нападения песчаных блох, рассказала РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.

Песчаные блохи – это паразиты, которые обитают в песке и прибрежных окрестностях. Их основной ареал обитания – это южные широты и песчаные берега морей. В большинстве случаев песчаные блохи ведут себя как обычные паразиты – кусают и высасывают кровь, однако они могут вызвать ряд серьезных заболеваний, например тунгиоз.