В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной
В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" по факту избиения подростка мужчиной в сквере в Воронеже, сообщили
в СУСК России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, где взрослый мужчина подходит к подросткам и дважды бьёт одного из них кулаком в лицо. Авторы сообщают, что подростки играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с девочкой. В ответ мужчина начал проявлять агрессию и выгонять подростков из сквера, используя ненормативную лексику. Ребята отказались уходить, сказав, что сквер — это общественное место, а снежком они попали случайно. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его стрясти, а после дважды ударил. В итоге, мужчина разбил подростку губу и у него осталась гематома на лице.
"Следователем СК
возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ
(хулиганство)", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области
.
В Следственном комитете добавили, что в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.