В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной
13:02 10.01.2026 (обновлено: 14:42 10.01.2026)
В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной
В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной - РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной
Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" по факту избиения подростка мужчиной в сквере в Воронеже, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 10.01.2026
В Воронеже возбудили дело по факту избиения подростка мужчиной

СК возбудил дело по факту избиения подростка мужчиной в сквере в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" по факту избиения подростка мужчиной в сквере в Воронеже, сообщили в СУСК России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, где взрослый мужчина подходит к подросткам и дважды бьёт одного из них кулаком в лицо. Авторы сообщают, что подростки играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с девочкой. В ответ мужчина начал проявлять агрессию и выгонять подростков из сквера, используя ненормативную лексику. Ребята отказались уходить, сказав, что сквер — это общественное место, а снежком они попали случайно. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его стрясти, а после дважды ударил. В итоге, мужчина разбил подростку губу и у него осталась гематома на лице.
"Следователем СК возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.
В Следственном комитете добавили, что в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Заголовок открываемого материала