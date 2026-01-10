Рейтинг@Mail.ru
07:18 10.01.2026
Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей

РИА Новости: со сбившего детей в Москве водителя взыскали 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тушинский суд Москвы по искам потерпевших взыскал с водителя каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, почти три миллиона рублей, из них 2,5 миллиона компенсации морального вреда, сообщается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев.
