https://ria.ru/20260110/voditel-2067081168.html
Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей
Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 10.01.2026
Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей
Тушинский суд Москвы по искам потерпевших взыскал с водителя каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил детей на пешеходном переходе на северо-западе... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:18:00+03:00
2026-01-10T07:18:00+03:00
2026-01-10T07:18:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260110/prigovor-2067078092.html
https://ria.ru/20260109/shtrafy-2066945030.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей
РИА Новости: со сбившего детей в Москве водителя взыскали 2,5 миллиона рублей
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тушинский суд Москвы по искам потерпевших взыскал с водителя каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, почти три миллиона рублей, из них 2,5 миллиона компенсации морального вреда, сообщается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Тушинский суд Москвы
приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев.
"Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично и с осужденного в пользу (первого потерпевшего - ред.) в счет возмещения материального ущерба взыскано 313 230 рублей и в счет компенсации морального вреда - 2 000 000 рублей; в пользу (второго потерпевшего - ред.) - в счет возмещения материального ущерба 58 472 рублей, в счет компенсации морального вреда - 500 000 рублей", - говорится в материалах.
Приговор был обжалован, один из потерпевших по делу среди прочего просил взыскать с мужчины десять миллионов компенсации морального вреда. Суд оставил апелляцию без удовлетворения.