Со сбившего детей в Москве водителя каршеринга взыскали 2,5 миллиона рублей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тушинский суд Москвы по искам потерпевших взыскал с водителя каршеринга, который, отвлекшись на телефон, сбил детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, почти три миллиона рублей, из них 2,5 миллиона компенсации морального вреда, сообщается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев.

"Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично и с осужденного в пользу (первого потерпевшего - ред.) в счет возмещения материального ущерба взыскано 313 230 рублей и в счет компенсации морального вреда - 2 000 000 рублей; в пользу (второго потерпевшего - ред.) - в счет возмещения материального ущерба 58 472 рублей, в счет компенсации морального вреда - 500 000 рублей", - говорится в материалах.