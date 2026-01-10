https://ria.ru/20260110/uvolnenie-2067173557.html
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей - РИА Новости, 10.01.2026
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
Глава Калининского района Кубани Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко за грубое отношение к сотрудникам Спасотряда. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T22:45:00+03:00
2026-01-10T22:45:00+03:00
2026-01-10T23:50:00+03:00
происшествия
андрей антоненко
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067177068_0:114:633:470_1920x0_80_0_0_1f97ee5aa91ffff47fb9fb236976f5f1.jpg
https://ria.ru/20250404/novgorod-2009303002.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067177068_0:55:633:530_1920x0_80_0_0_ea7eb19776cf1b7dd7be319c25c490dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей антоненко, краснодарский край, россия
Происшествия, Андрей Антоненко, Краснодарский край, Россия
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
Замглавы района на Кубани уволили после нецензурной брани в адрес спасателей
КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости. Глава Калининского района Кубани Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко за грубое отношение к сотрудникам Спасотряда.
«
"Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым", — написал он в Telegram-канале.
Решение об увольнении чиновника вступит в силу в понедельник.
На видео, распространившемся в соцсетях, Антоненко, как утверждается, кричал на мужчину, угрожая и нецензурно выражаясь. При этом, судя по речи чиновника, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.