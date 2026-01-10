Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей

"Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым", — написал он в Telegram-канале.

На видео, распространившемся в соцсетях, Антоненко, как утверждается, кричал на мужчину, угрожая и нецензурно выражаясь. При этом, судя по речи чиновника, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.