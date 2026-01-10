Рейтинг@Mail.ru
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
22:45 10.01.2026 (обновлено: 23:50 10.01.2026)
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей - РИА Новости, 10.01.2026
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
Глава Калининского района Кубани Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко за грубое отношение к сотрудникам Спасотряда. РИА Новости, 10.01.2026
Кубанского чиновника уволили за нецензурную брань в адрес спасателей

Замглавы района на Кубани уволили после нецензурной брани в адрес спасателей

КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости. Глава Калининского района Кубани Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко за грубое отношение к сотрудникам Спасотряда.
"Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым", — написал он в Telegram-канале.

Решение об увольнении чиновника вступит в силу в понедельник.
На видео, распространившемся в соцсетях, Антоненко, как утверждается, кричал на мужчину, угрожая и нецензурно выражаясь. При этом, судя по речи чиновника, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
