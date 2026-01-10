Эмитент стейблкоина USDT зарегистрировала товарный знак в России

Компания Tether Limited выпускает несколько стейблкоинов с привязкой к курсу реальных активов, в том числе к доллару, евро и золоту. Крупнейшим является USDT, который занимает третье место в мире среди криптоактивов и первое среди стейблкоинов с капитализацией примерно в 187 миллиардов долларов на январь 2026 года.