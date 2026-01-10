У водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски и изъяло телефоны у водителя экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
"Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя экс-главы офиса (Зеленского - ред.) Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточнил источники украинского издания, НАБУ при этом не намерено искусственно форсировать расследование в угоду общественному интересу к делу.
Зеленский 28 ноября сообщал, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
