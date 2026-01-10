Рейтинг@Mail.ru
У водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски - РИА Новости, 10.01.2026
22:27 10.01.2026
У водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски и изъяло телефоны у водителя экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщило... РИА Новости, 10.01.2026
в мире
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
У водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски

© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски и изъяло телефоны у водителя экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«
"Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя экс-главы офиса (Зеленского - ред.) Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточнил источники украинского издания, НАБУ при этом не намерено искусственно форсировать расследование в угоду общественному интересу к делу.
Зеленский 28 ноября сообщал, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
В миреАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
