Силовики: мобилизованным в 225 полк ВСУ сразу говорят, что они "смертники"
Силовики: мобилизованным в 225 полк ВСУ сразу говорят, что они "смертники" - РИА Новости, 10.01.2026
Силовики: мобилизованным в 225 полк ВСУ сразу говорят, что они "смертники"
Украинским мобилизованным, попавшим в 225-й штурмовой полк ВСУ, сразу говорят, что они "смертники", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.01.2026
Силовики: мобилизованным в 225 полк ВСУ сразу говорят, что они "смертники"
РИА Новости: мобилизованным в 225 полк ВСУ сразу говорят, что они смертники