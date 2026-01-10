https://ria.ru/20260110/ukraina-2067143779.html
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу вечером в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
чернигов
россия
украина
