Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинские отделения военкоматов).
"Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ (самовольное оставление части - ред.) - проблемы, влияющие на нашу обороноспособность... Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова* по итогам заседания с представителями подразделений ВСУ.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Премьер Украины Юлия Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний, в том числе в оборонной сфере.
В документе НАБУ, опубликованном 19 ноября депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* , приводились данные о том, что украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич добивался от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в период его нахождения на посту министра обороны Украины приема предприятием минобороны "Государственный оператор тыла" бронежилетов, которые не прошли контроль качества, после чего НАБУ начали проверку оборонных предприятий, с которыми у минобороны был заключен контракт после февраля 2022 года.
* Внесен в список террористов и экстремистов
