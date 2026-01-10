Рейтинг@Mail.ru
В Харькове ввели графики аварийных отключений света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 10.01.2026
В Харькове ввели графики аварийных отключений света
В Харькове ввели графики аварийных отключений света - РИА Новости, 10.01.2026
В Харькове ввели графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений электроэнергии введены в Харькове и Харьковской области, сообщает в субботу украинская энергетическая компания "Харьковоблэнерго". РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:37:00+03:00
2026-01-10T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
харьков
харьковская область
украина
в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харькове ввели графики аварийных отключений света

В Харькове и Харьковской области ввели графики аварийных отключений света

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в Харькове и Харьковской области, сообщает в субботу украинская энергетическая компания "Харьковоблэнерго".
Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В компании добавили, что вместе с аварийными будут действовать графики почасовых отключений электричества.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Линии электропередачи
В Кривом Роге более 115 тысяч абонентов остались без электроснабжения
9 января, 00:00
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьУкраина
 
 
