Рейтинг@Mail.ru
Украина уничтожает собственное население, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067119152.html
Украина уничтожает собственное население, заявил Мирошник
Украина уничтожает собственное население, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.01.2026
Украина уничтожает собственное население, заявил Мирошник
Украинские власти и армия уничтожают собственное население, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:17:00+03:00
2026-01-10T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
красноармейск
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066805167.html
украина
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, красноармейск, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Красноармейск, Родион Мирошник
Украина уничтожает собственное население, заявил Мирошник

РИА Новости: Мирошник рассказал, что Украина наносит удары по своему населению

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинские власти и армия уничтожают собственное население, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украина, которая, скажем так, реально уничтожает свое население, то, которое осталось, они уничтожают. Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят", - сказал Мирошник.
Мирошник добавил, что российские войска продолжают выводить мирных жителей из Красноармейска, а в это время украинцы наносят удары, заявляя о том, что украинцев на этих территориях нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
8 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКрасноармейскРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала