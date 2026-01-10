Рейтинг@Mail.ru
"Буквально раздирают": в Раде забили тревогу из-за ЧП в Киеве
07:21 10.01.2026 (обновлено: 14:50 10.01.2026)
"Буквально раздирают": в Раде забили тревогу из-за ЧП в Киеве
"Буквально раздирают": в Раде забили тревогу из-за ЧП в Киеве
в мире
киев
украина
виталий кличко
юрий продан
верховная рада украины
дтэк
киев
украина
в мире, киев, украина, виталий кличко, юрий продан, верховная рада украины, дтэк
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Юрий Продан, Верховная Рада Украины, ДТЭК
Депутат Рады Кучеренко предупредил об угрозе кризиса ЖКХ в Киеве

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бездействие городских властей Киева и растерянность населения из-за решения проблем приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".
Отвечая на вопрос ведущей о состоянии жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева после постоянных отключений электроэнергии, Кучеренко отметил бездействие городских властей и растерянность киевлян, не получающих никакой реакции на свои проблемы.
Мэр Киева Виталий Кличко
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
Вчера, 06:40
"Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно", — пояснил он.
По его словам, управляющие компании часто не предупреждают жильцов, чтобы они поняли, что им делать дальше, а лишь советуют уезжать.
"А сейчас главное — снять психологическое напряжение и попытаться киевлянам четко сказать, дать рекомендации, что им делать", — подытожил депутат.
Вчера мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением.
Киев, Украина
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
4 ноября 2025, 10:46
В четверг городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания.
В настоящее время температура воздуха в Киеве составляет минус один градус. Согласно прогнозам, в воскресенье она понизится до девяти градусов мороза.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом и эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Киев во время отключения электричества
Левый берег Киева остался без электроэнергии
9 января, 09:30
 
В миреКиевУкраинаВиталий КличкоЮрий ПроданВерховная Рада УкраиныДТЭК
 
 
