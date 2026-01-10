Рейтинг@Mail.ru
"В любой момент": в Киеве высказались после удара "Орешником"
01:16 10.01.2026
"В любой момент": в Киеве высказались после удара "Орешником"
"В любой момент": в Киеве высказались после удара "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
"В любой момент": в Киеве высказались после удара "Орешником"
Применение ракет "Орешник" по целям на Украине напомнило ЕС о превосходстве российского оружия в конфликте на Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
2026-01-10T01:16:00+03:00
2026-01-10T01:16:00+03:00
в мире
украина
киев
польша
владимир путин
евросоюз
украина
киев
польша
в мире, украина, киев, польша, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Польша, Владимир Путин, Евросоюз
"В любой момент": в Киеве высказались после удара "Орешником"

Welt: запуск "Орешника" показал ЕС превосходство российского оружия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Применение ракет "Орешник" по целям на Украине напомнило ЕС о превосходстве российского оружия в конфликте на Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Россияне продемонстрировали этим ударом "Орешником", что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе" — заявил он.
По словам Ваннера, российские удары устроили серьезные проблемы для инфраструктуры Украины в сфере энергетики, что стало сигналом для западных компаний, помогающих Киеву.
"И все эти (Объекты. — Прим. ред.) находятся недалеко от Польши буквально в 90 километрах от границы" — подытожил корреспондент.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
В мире Украина Киев Польша Владимир Путин Евросоюз
 
 
