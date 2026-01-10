СМИ: Украина может заключить с США соглашение о восстановлении

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить в швейцарском Давосе соглашение, направленное на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.
"Западные чиновники заявили Telegraph, что Зеленский и Трамп поедут на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, встретятся и оформят соглашение... По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики", - пишет издание.
Как отмечается, Зеленский собирался посетить Белый дом на следующей неделе для заключения соглашений о восстановлении и гарантиях безопасности, но его европейские союзники предложили ему вместо этого Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.
Как пишет издание, европейские чиновники призвали Зеленского не торопиться с переговорами с Трампом, поскольку они считают, что американский лидер сейчас поддерживает их стремление завершить конфликт на выгодных для Киева условиях.