ВС России поразили украинские энергетические объекты
ВС России поразили украинские энергетические объекты - РИА Новости, 10.01.2026
ВС России поразили украинские энергетические объекты
Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК, сообщило Минобороны.
ВС России поразили украинские энергетические объекты
ВС России поразили снабжающие ВПК Украины объекты энергетики
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, снабжающим украинский ВПК, сообщило
Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.
Также российские бойцы атаковали хранилища горючего и пункты временной дислокации ВСУ
и иностранных наемников в 153 районах, уточнили в ведомстве.
В ночь на субботу украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Харькове и Днепропетровске. В последнем, как сообщается, начались перебои со светом и водоснабжением.
Всего с начала СВО потери противника составили 670 самолетов, 283 вертолета, 108 276 дронов, 645 ЗРК, 27 042 танка и других ББМ, 1637 боевых машин РСЗО, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автотехники.