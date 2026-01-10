МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Удар "Орешником" вызвал панику у руководства Украины, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил американский аналитик Гилберт Доктороу.
"Я думаю, последствия (Удара "Орешником". — Прим. Ред.) были действительно существенными, потому что украинцы сходят с ума", — сказал он, комментируя требования министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги осудить эту "разрушительную атаку".
По словам эксперта, этот удар в очередной раз доказал, что все западные системы ПВО, включая американские Patriot, бесполезны перед российским оружием, а любые истеричные заявления украинской стороны будут только подтверждать факт технологической отсталости от России.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.