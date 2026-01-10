Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили о панике у властей Украины после прилета "Орешника"
03:24 10.01.2026
В США сообщили о панике у властей Украины после прилета "Орешника"
В США сообщили о панике у властей Украины после прилета "Орешника"
Удар "Орешником" вызвал панику у руководства Украины, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил американский аналитик Гилберт Доктороу. РИА Новости, 10.01.2026
РИА Новости
В США сообщили о панике у властей Украины после прилета "Орешника"

Доктороу: удар "Орешником" вызвал панику у руководства Украины

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Удар "Орешником" вызвал панику у руководства Украины, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил американский аналитик Гилберт Доктороу.
"Я думаю, последствия (Удара "Орешником". — Прим. Ред.) были действительно существенными, потому что украинцы сходят с ума", — сказал он, комментируя требования министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги осудить эту "разрушительную атаку".
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Удар "Орешником" вызвал истерику в США
Вчера, 01:12
По словам эксперта, этот удар в очередной раз доказал, что все западные системы ПВО, включая американские Patriot, бесполезны перед российским оружием, а любые истеричные заявления украинской стороны будут только подтверждать факт технологической отсталости от России.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
Вчера, 02:29
 
