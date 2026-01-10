Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков

СТАМБУЛ, 10 янв - РИА Новости. Полиция задержала актера Джана Ямана, сыгравшего главную роль в популярном турецком сериале "Ранняя пташка", по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Полиция задержала актера Джана Ямана, сыгравшего главную роль в популярном турецком сериале "Ранняя пташка", по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Sabah.

В субботу полицейские провели в Стамбуле очередной антинаркотический рейд в около сотне увеселительных заведений, в частности, в отеле Bebek и ночном клубе Klein Phonix.

"В результате рейда задержаны семь человек, в том числе владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гёргюзель, а в ночном клубе Ruby задержан актер Джан Яман", - сообщила газета.

В Klein Phonix и других заведениях конфискованы наркотики и боеприпасы.

Обвинения в отношении задержанных варьируются от употребления и сбыта наркотиков до "предоставления мест и возможности для проституции", пишет издание. Задержанные в ближайшее время сдадут тесты на наркотики.

Тридцатишестилетний Яман сыграл главные роли в сериалах "Ранняя пташка", "Эль Турко", "Любовь назло".

Полиция 19 декабря задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, согласно результатам теста, в ее организме обнаружены следы кокаина. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун. Актрисе потенциально может грозить арест.

Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.

Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.