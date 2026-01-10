Рейтинг@Mail.ru
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
15:11 10.01.2026
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков - РИА Новости, 10.01.2026
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
Полиция задержала актера Джана Ямана, сыгравшего главную роль в популярном турецком сериале "Ранняя пташка", по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T15:11:00+03:00
2026-01-10T15:11:00+03:00
в мире
стамбул
турция
стамбул
турция
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков

Актера из "Ранней пташки" Ямана задержали по делу о наркотиках

Джан Яман. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 янв - РИА Новости. Полиция задержала актера Джана Ямана, сыгравшего главную роль в популярном турецком сериале "Ранняя пташка", по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Sabah.
В субботу полицейские провели в Стамбуле очередной антинаркотический рейд в около сотне увеселительных заведений, в частности, в отеле Bebek и ночном клубе Klein Phonix.
Президент футбольного клуба Фенербахче Садеттин Саран - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Президент "Фенербахче" сдал положительный тест на наркотики, выяснили СМИ
24 декабря 2025, 10:03
"В результате рейда задержаны семь человек, в том числе владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гёргюзель, а в ночном клубе Ruby задержан актер Джан Яман", - сообщила газета.
В Klein Phonix и других заведениях конфискованы наркотики и боеприпасы.
Обвинения в отношении задержанных варьируются от употребления и сбыта наркотиков до "предоставления мест и возможности для проституции", пишет издание. Задержанные в ближайшее время сдадут тесты на наркотики.
Тридцатишестилетний Яман сыграл главные роли в сериалах "Ранняя пташка", "Эль Турко", "Любовь назло".
Полиция 19 декабря задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, согласно результатам теста, в ее организме обнаружены следы кокаина. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун. Актрисе потенциально может грозить арест.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
Догукан Гюнгёр в сериале Клюквенный щербет - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках
5 января, 17:58
 
В миреСтамбулТурция
 
 
