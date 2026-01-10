Рейтинг@Mail.ru
Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 10.01.2026 (обновлено: 17:28 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/turizm-2067134786.html
Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов
Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов - РИА Новости, 10.01.2026
Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов
Маршрут "Золотое кольцо России" расширят на 49 населенных пунктов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:27:00+03:00
2026-01-10T17:28:00+03:00
ярославская область
россия
туризм
дмитрий чернышенко
москва
владимирская область
костромская область
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067140778_132:308:2630:1713_1920x0_80_0_0_d431a1929ab232327519df4bfc99c73b.jpg
https://ria.ru/20251217/zolotoekoltso-2062480172.html
https://ria.ru/20251218/planymuzeev-2062838600.html
ярославская область
россия
москва
владимирская область
костромская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067140778_114:117:2583:1969_1920x0_80_0_0_e928d230612a94ac21492476852bc3f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, туризм, дмитрий чернышенко, москва, владимирская область, костромская область, московская область (подмосковье), новости - туризм, маршруты - туризм
Ярославская область, Россия, Туризм, Дмитрий Чернышенко, Москва, Владимирская область, Костромская область, Московская область (Подмосковье), Новости - Туризм, Маршруты - Туризм
Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов

В Золотое кольцо войдут 49 городов и сел Костромской, Тверской и других областей

© РИА Новости / Алексей Лебедев | Перейти в медиабанкКазанско-Преображенская церковь в Тутаеве
Казанско-Преображенская церковь в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в медиабанк
Казанско-Преображенская церковь в Тутаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Маршрут "Золотое кольцо России" расширят на 49 населенных пунктов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов", — отметил он.
Суздаль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Города Золотого кольца на Новый год: что смотреть и сколько платить
17 декабря 2025, 08:00
Чернышенко напомнил, что регионы, входящие в маршрут, активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В частности, благодаря программе льготного кредитования идет строительство гостиниц и многофункциональных комплексов в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях. Всего запущено 60 инвестиционных проектов, эти регионы также получили единую субсидию на 2025-2027 годы.
В 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет. Обновленный маршрут, помимо классических городов, охватит населенные пункты во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской; Московской; Тверской и Нижегородской областях.
Витославицы – часть Новгородского музея-заповедника - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Федеральные музеи покажут выставки в древнейших городах России в 2026 году
18 декабря 2025, 12:03
 
Ярославская областьРоссияТуризмДмитрий ЧернышенкоМоскваВладимирская областьКостромская областьМосковская область (Подмосковье)Новости - ТуризмМаршруты - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала