Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Маршрут "Золотое кольцо России" расширят на 49 населенных пунктов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов", — отметил он.
Чернышенко напомнил, что регионы, входящие в маршрут, активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В частности, благодаря программе льготного кредитования идет строительство гостиниц и многофункциональных комплексов в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях. Всего запущено 60 инвестиционных проектов, эти регионы также получили единую субсидию на 2025-2027 годы.
В 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет. Обновленный маршрут, помимо классических городов, охватит населенные пункты во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской; Московской; Тверской и Нижегородской областях.
