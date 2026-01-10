Золотое кольцо России увеличат почти на 50 населенных пунктов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Маршрут "Золотое кольцо России" расширят на 49 населенных пунктов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов", — отметил он.