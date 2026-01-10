Рейтинг@Mail.ru
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/tramp-2067170438.html
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:57:00+03:00
2026-01-10T21:57:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509385_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_036369700ec068efde7548f51271585b.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509385_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2922c701f8bd52bfb2bcbfd2487de36b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти

Белый дом: Трамп вводит режим ЧП для защиты доходов от продажи нефти Венесуэлы

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина США, от ареста или иных судебных процедур, сообщает Белый дом.
«
"Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе.
При этом отмечается, что данные средства являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранящейся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала