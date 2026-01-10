https://ria.ru/20260110/tramp-2067170438.html
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина... РИА Новости, 10.01.2026
сша
венесуэла
