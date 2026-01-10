Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина США, от ареста или иных судебных процедур, сообщает Белый дом.