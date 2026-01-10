Трамп заявил, что США "готовы помочь" Ирану, где продолжаются протесты

НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь".

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану , если там погибнут протестующие.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!" – написал он в соцсети Truth Social.

Президент США не уточнил, как именно готов "помочь" Ирану.

Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.