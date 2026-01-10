https://ria.ru/20260110/tramp-2067074759.html
Трамп на год ограничит процент по кредиткам в США
Президент США Дональд Трамп объявил о введении на год фиксированного максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам, начиная с годовщины его вступления в РИА Новости, 10.01.2026
Трамп с годовщины инаугурации на год ограничит процент по кредиткам в США