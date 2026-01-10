https://ria.ru/20260110/tramp-2067065420.html
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован". РИА Новости, 10.01.2026
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Трамп хорошо ладит с Путиным, но разочарован им