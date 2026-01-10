Рейтинг@Mail.ru
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован - РИА Новости, 10.01.2026
01:21 10.01.2026
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован". РИА Новости, 10.01.2026
в мире
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
украина
в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован

© РИА Новости / POOLВладимир Путин и Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован".
"Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Американский лидер не раскрыл причины своих эмоций.
Ранее Трамп уже заявлял, что хорошо ладит с Путиным, но он был "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
В миреСШАУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
