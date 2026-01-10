США хотят урегулирования на Украине, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США хотят урегулирования украинского конфликта, но зарабатывают на продаже оружия НАТО для Киева, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что деньги не имеют первостепенного значения, он хочет разрешения конфликта, поскольку ему не безразличны жизни людей.