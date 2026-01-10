США хотят урегулирования на Украине, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США хотят урегулирования украинского конфликта, но зарабатывают на продаже оружия НАТО для Киева, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы не теряем денег, мы зарабатываем много денег, потому что продаем военное оборудование, которое они потом, вероятно, отдают Украине", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Он подчеркнул, что США получают полную цену за продаваемое таким путем оружие.
Американский лидер подчеркнул, что деньги не имеют первостепенного значения, он хочет разрешения конфликта, поскольку ему не безразличны жизни людей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.